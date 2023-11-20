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Muğla’da bisiklet ile tehlikeli yolculuk

20.11.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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Muğla-Antalya Karayolu’nda bir kamyonun arkasına tutunarak hızla ilerlemeye çalışan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, amatör kameraya yansıdı.

Muğla-Antalya Karayolu’nda bir kamyonun arkasına tutunarak giden bisikletli görenleri şaşkına çevirdi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Muğla istikametinden Antalya’ya doğru seyir halinde olan kamyonun arkasında bisikletiyle ilerleyen sürücü, adeta canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Bu şekilde kilometrelerce giden şahsın tehlikeli yolculuğu bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Tehlikeli yolculuk yapan bisiklet sürücüsünün, vatandaşın kameraya aldığını fark etmesi sonucu kamyon kasasından ayrıldığı öğrenildi.

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