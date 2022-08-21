Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bitkin halde bulunan deniz kaplumbağasına müdahale edildi.

Ölüdeniz Mahallesi açıklarında vatandaşlar denizde bitkin halde gördükleri caretta carettayı Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bitkin haldeki caretta carettayı, bota alarak Kumburnu mevkisinde karaya çıkardı.

Caretta caretta ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.



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