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Muğla'da boş araziye hafriyat döken iki kişiye para cezası

MUĞLA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Muğla'da boş araziye hafriyat döken iki kişiye para cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çuvallarla boş araziye hafriyat döktükleri anlar görüntülenen 2 kişiye para cezası uygulandı.

Gümüşlük Mahallesi'nde kapalı kasa kamyonete hafriyat çuvallarını yükleyen iki kişi, Koyunbaba mevkisindeki boş araziye geldi. Hafriyat çuvallarının boş araziye döküldüğünü fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, çekilen görüntülerden ulaştığı söz konusu iki kişiye para cezası uyguladı.

Dökülen hafriyat ise bölgeden toplatıldı.

Öte yandan hafriyat dökülen alanın fotoğrafları, belediyenin sosyal medya hesabından "öncesi" ve "sonrası" başlığıyla paylaşıldı.

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