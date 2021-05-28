Muğla'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 17 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Turgay Uslu'ya ait İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, buğday ekili tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, buğday ekili 17 dönüm alan zarar gördü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz