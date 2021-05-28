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Muğla'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 17 dönüm alan zarar gördü

28.05.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 17 dönüm alan zarar gördü

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Muğla'nın Datça ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Turgay Uslu'ya ait İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, buğday ekili tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, buğday ekili 17 dönüm alan zarar gördü.

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