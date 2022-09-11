Muğla'da çalınan tomruk yüklü traktör Denizli'de bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman kesin sahasından çalınan tomruk yüklü traktör Deniz'de bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mazıköy Mahallesi'ndeki orman kesim sahasında çalışan Mehmet Ünal, 29 Ağustos'ta tomrukları traktörüne yükledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Ertesi gün geldiğinde traktörünün yerinde olmadığını fark eden Ünal, Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulundu.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatmak için bilgileri polis ekipleriyle de paylaştı.

JASAT ile Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin çalışmaları sonucu çalınan traktör, Denizli'de bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz