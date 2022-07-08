Muğla'da cami kubbesindeki yuvada ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde caminin kubbesindeki yuvada ayağına ip dolandığı için uçamayan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ortaköy Mahallesi'nde caminin üzerindeki yuvasından leyleğin uçamadığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibi bölgeye gönderildi.

İtfaiye görevlileri, ayağına dolanan ipten kurtardıkları kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



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