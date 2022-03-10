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Muğla'da can salındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.03.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da can salındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında bir can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 21 düzensiz göçmeni bota alarak karaya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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