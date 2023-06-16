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Muğla'da cayrokopterin düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi taburcu edildi

16.06.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde cayrokopterin düşmesi sonucu yaralan pilot ve sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal taburcu edildi.

Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak zeytin ağacına çarpıp düşen hava aracında yaralanan pilot Sinan Yılmaz (47) ile Melis Sandal'ın (34) Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Sandal'ın sol el bileğinde kırık olduğu, pilotta ise küçük kesikler bulunduğu öğrenildi.

Sandal ve Yılmaz, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, Melis Sandal, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan, soran, geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailelerimize ve tüm sevenlerimize bağışladı." ifadelerini kullandı.

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