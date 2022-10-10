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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

10.10.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen “huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahıs ve çalıntı araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında ekiplerce 10 bin 440 kişi sorgulanırken, 2 bin 515 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı, 3 araç trafikten men edildi ve 15 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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Muğla jandarma uygulama

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