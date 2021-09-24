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Muğla'da çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor

24.09.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde pazar yerlerinde toplanan yaş sebze ve meyve atıkları geri dönüştürülerek organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediliyor.

"Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi" kapsamında pazar yerlerindeki yaş sebze ve meyve atıkları ayrıştırılarak toplanıyor. Söz konusu atıkları Menteşe Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesi'ndeki tesislerde çevre mühendisleri eşliğinde kompostlanarak tarıma kazandırılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası birçok başarılı projeyi hayata geçiren sosyal girişimci şef Ebru Baybara Demir öncülüğünde bilim insanları ve gönüllülerce yürütülen projeyi uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin insanlığın ortak sorunu olduğunu belirten Gümüş, "Küresel ısınmanın sonucunda ciddi bir mesele haline gelen iklim değişikliği ve bu değişikliğinin kentler üzerindeki etkilerine yönelik uygulamalara devam etmek istiyoruz. Zira doğa ve çevre odaklı projelere şimdiden başlamazsak ileride geleceğimiz ve kentlerimizin yaşanabilirliği hakkında konuşma hakkımız olmaz. İklim değişikliği artık dünyanın ve insanoğlunun başlıca sorunlarından biri ve biz bu konuda gecikmeden bir şeyler yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.

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