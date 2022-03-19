Muğla'da çıkan orman ve makilik yangını söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi Tarlabaşı mevkisinde ormanlık ve makilik alanda tarlada temizlik ateşi yakılması nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangından 5 dönüm ormanlık ve makilik alanın etkilendiği bildirildi.



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