YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çıkan orman ve makilik yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan orman ve makilik yangını söndürüldü

19.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman ve makilik yangını söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi Tarlabaşı mevkisinde ormanlık ve makilik alanda tarlada temizlik ateşi yakılması nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangından 5 dönüm ormanlık ve makilik alanın etkilendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı
İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldüİzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:20
İkindi
16:44
Akşam
19:24
Yatsı
20:39
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüler şoke etti! Acı içinde kıvrandı

Görüntüler şoke etti! Acı içinde kıvrandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.