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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

21.07.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Sultaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnsansız hava aracı tarafından görüntülenen yangına, kara ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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