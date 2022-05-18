YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çıkan yangında besi çiftliğindeki saman balyaları yandı

Muğla'da çıkan yangında besi çiftliğindeki saman balyaları yandı

18.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan yangında besi çiftliğindeki saman balyaları yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaşyer Mahallesi'nde bir firmaya ait besi çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, içerideki samanlığı da sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, kepçe, iş makinası ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, hasar oluşan çiftlikteki saman balyaları yandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Trouw Nutrition Türkiye'de üst düzey atamaTrouw Nutrition Türkiye'de üst düzey atama
Bolu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandıBolu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 18 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:08
İkindi
16:57
Akşam
20:17
Yatsı
21:48
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.