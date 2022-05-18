Muğla'da çıkan yangında besi çiftliğindeki saman balyaları yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaşyer Mahallesi'nde bir firmaya ait besi çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, içerideki samanlığı da sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, kepçe, iş makinası ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında, hasar oluşan çiftlikteki saman balyaları yandı.
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