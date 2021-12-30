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Muğla'da "cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

30.12.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde, genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan G.K. (21), kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla O.G'den (24) şikayetçi oldu.

Güvenlik güçlerince yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Muğla Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz üzerine şüpheli, jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Datça

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Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

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Bodrum
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