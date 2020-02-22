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Muğla'da çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.02.2020 19:57 | Son Güncelleme

Muğla'da çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pınar Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin tuvalet çukurundan köpek seslerini duyan Bekir Kanat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ve 5 metrelik çukurun betonunu kırarak merdiven yardımıyla aşağıya inen itfaiye ekipleri, 5 köpek yavrusunu yukarı çıkardı.

Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, uzun süredir aç kalan köpek yavrularına süt verdi. Köpeklerin sahibi Kanat ise ekiplere teşekkür etti.

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İtfaiye Köyceğiz Kurtarma Muğla yavru köpek

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