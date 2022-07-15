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Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı

15.07.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde motor arızası yapıp sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motoru bozulan "Rüzgar-1521" isimli 4 metrelik botun sürüklendiği ve içerisindeki 5 kişinin de yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki 5 Türk vatandaşını kurtararak Datça Limanı'na çıkardı. Bot ise sahil güvenlik botuna bağlanarak kıyıya çekildi.

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