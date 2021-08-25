Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Emecik Mahallesi'ndeki bir sitenin plajında denize giren Muhammet Cemal Karadağ'ı (24), suda hareketsiz görenler yardıma koştu.

Kıyıya çıkartılan Karadağ, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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