Muğla'da devrilen forkliftin altında sıkışan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, devrilen forkliftin altında sıkışan Suriye uyruklu kişi kurtarıldı.

Kafaca Mahallesi Park Sokak'ta Suriye uyruklu Hüssein Alhamoud'un kullandığı forklift kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada forkliftin altında sıkışan Alhamoud, Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.



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