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Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

17.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Halil Mıstık'ın (21) kullandığı 48 V 3283 plakalı motosiklet, Akyol Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Mıstık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bodrum'da bir teknede gemici olarak çalıştığı belirtilen Mıstık'ın cenazesi, Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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