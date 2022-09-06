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Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

06.09.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tayfun Çilenger'in (29) kullandığı 48 AGR 069 plakalı otomobil, Tuzabat Mahallesi Yatağan-Milas istikametinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çilenger'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çilenger'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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