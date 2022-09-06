Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tayfun Çilenger'in (29) kullandığı 48 AGR 069 plakalı otomobil, Tuzabat Mahallesi Yatağan-Milas istikametinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çilenger'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çilenger'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz