Muğla'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Ertuğrul Katı idaresindeki traktör, Hacıveliler Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, traktörde bulunan sürücünün eşi Meliha Katı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan Ertuğrul Katı da kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz