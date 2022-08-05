YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

05.08.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Muharrem Soykan'ın (51) kullandığı traktör, Yumaklı Mahallesi Şifalı su mevkisinde devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü, Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde Soykan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soykan'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da devrilen forkliftin altında sıkışan kişi kurtarıldıMuğla'da devrilen forkliftin altında sıkışan kişi kurtarıldı
Afyonkarahisar'da bir kadının mide ameliyatının ardından ölmesi üzerine inceleme başlatıldıAfyonkarahisar'da bir kadının mide ameliyatının ardından ölmesi üzerine inceleme başlatıldı
Artvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulunduArtvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:18
Yatsı
21:45
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.