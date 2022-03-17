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Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı

17.03.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği hastanede acil servis bölümündeki doktoru, hakaret ederek darbettiği ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mart'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandis ağrısı şikayetiyle gelen jandarma personeli A.A. ile acil serviste görevli doktor T.T. arasında, uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin tartışma yaşandığını belirtti.

Tartışmada şüpheli A.A'nın, müşteki T.T'ye yönelik "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğünü hatırlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek, ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyetiyle mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

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