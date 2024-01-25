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Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

AA AA
25.01.2024 13:44 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullandığı değerlendirilen çeşitli markalarda 19 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, bilgisayar ve flash bellek, uyuşturucu madde olarak kullanılan reçete ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin birinin nitelikli dolandırıcılık suçundan 26 aranma kaydı olduğu belirtildi.

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dolandırıcılık Gözaltı Muğla Fethiye

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