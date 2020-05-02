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Muğla'da dolu yağışı meyve ağaçları ve ekili alanlara zarar verdi

MUĞLA HABERLERİ  | 02.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

Muğla'da dolu yağışı meyve ağaçları ve ekili alanlara zarar verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve ekili alanlar zarar gördü.

Kultak Mahallesi'nde aralıklarla düşen sağanak, şiddetini artırarak doluya dönüştü. Etkili olan dolu, ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Haber verilmesi üzerine hasar tespit çalışmaları için bölgeye giden Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan incelemelerde bulundu.

Bölge halkına geçmiş osun dileğinde bulunan Saylak, doludan zarar gören Kultak Mahallesi'nin geniş arazilere sahip olmadığını söyledi.

Bölgede çeşitli meyve ağaçlarının mevcut olduğunu belirten Saylak, "Burada ciddi oranda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Tespitlerde bulunduğumuz hububat ekili alanlarda dolunun hala erimediği ve ekili alanların tamamına zarar verdiğini gördük." dedi.

Üreticilerin kayıplarının büyük olduğunu anlatan Saylak, zararın giderilmesi için Milas Kaymakamlığı ile Milas Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışma yürüteceğini kaydetti.

Saylak, üreticilerin ürünlerini sigortalattırmalarının ve TARSİM güvencesi altında olmalarının önemini vurguladı.

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Dolu Kultak meyve ağacı Milas Muğla Tarım arazisi Zarar

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