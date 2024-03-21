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Muğla’da Down sendrom farkındalık turnuvası düzenlendi

İHA İHA
21.03.2024 15:46
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Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve antrenörleri tarafından 21 Mart Down sendromlular farkındalık oluşturmak amacıyla bocce turnuvası düzenledi.

Muğla’da Down sendrom farkındalık turnuvası düzenlendi

Down Sendromlu çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirerek, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan turnuvaya gönüllü öğrenciler ve engelli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yapılan turnuvada, gönüllü gençler takımı ile özel gereksinimli çocuklar takımı karşı karşıya geldi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı turnuvada renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bocce turnuvasında oyuncular, hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Bocce Antrenörü Yasemin Miski” Bugün özel ve güzel bir turnuvada görev almaktan çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi sporun sevgiyle birleştirici gücüne inanıyoruz" dedi.

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Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:19
İkindi
16:45
Akşam
19:26
Yatsı
20:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Kibele eczanesi
Bodrum
Yali eczanesi
Bodrum
Nur eczanesi
Fethiye
Köycegiz eczanesi
Koycegiz
Elif eczanesi
Milas
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