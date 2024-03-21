Muğla’da Down sendrom farkındalık turnuvası düzenlendi

Down Sendromlu çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirerek, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan turnuvaya gönüllü öğrenciler ve engelli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yapılan turnuvada, gönüllü gençler takımı ile özel gereksinimli çocuklar takımı karşı karşıya geldi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı turnuvada renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bocce turnuvasında oyuncular, hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Bocce Antrenörü Yasemin Miski” Bugün özel ve güzel bir turnuvada görev almaktan çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi sporun sevgiyle birleştirici gücüne inanıyoruz" dedi.

