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Muğla'da düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü

21.09.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü

Muğla'da düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Mücesser Selim (39), Tuzla Mahallesi'nde asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybedip foseptik çukuruna düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Selim, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Düştüğü yerde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Selim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye foseptik çukuru

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