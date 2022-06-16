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Muğla’da "Eğitim Mutfağında Sıfır Atık Projesi" tamamlandı

16.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da "Eğitim Mutfağında Sıfır Atık Projesi" tamamlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü tarafından yürütülen ve 4 ay süren "Eğitim Mutfağında Sıfır Atık Projesi" sona erdi.

Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, 2021-2022 eğitim döneminde eğitim mutfağında yaptıkları çeşitli yiyecek ve içeceklerden oluşan atıkları eğitim dönemi süresince kayıt altına aldı.

Öğrenciler, elde ettikleri verileri TÜBİTAK'a göndererek "Sıfır Atık Projesi"ni eğitimde de geliştirmeyi hedefliyor.

Projenin bölgedeki restoranlara verilecek destekle yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Selma Atabey, AA muhbirine, eğitimlerde israfsız ve atıksız mutfağa önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin atıkları derleyip ölçülendirerek hangi dersten, hangi atığın, ne kadar çıktığını tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Atabey, "Öğrencilerimizin bununla ilgili TÜBİTAK projeleri var. Kayıt altına alınmış olan bu verilerimizi de tekrar bir araya gelerek analizlerini yapacağız. Özellikle dünyamızda kıt olan gıdanın olduğu dönemde israfsız ve atıksız mutfağın ön planda tutulması gerekiyor. Çevreyi de kirletmemek gerektiğini bilerek buna uygun üretim yapmak ve bunlarla ilgili eğitim planları oluşturmak gerekir. Biz de eğitim mutfaklarında bunun ilk adımını atalım istiyoruz." dedi.

Atabey, israfsız ve atıksız mutfakla alakalı restoranlarda ya da toplu beslenme sistemlerinde bu tarz çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Çalışmanın eğitim mutfaklarında ilk kez yapıldığını dile getiren Atabey, bu nedenle önemli olduğunu kaydetti.

Atabey, elde edilecek sonuçlarla oluşturulacak yönetim modeliyle diğer toplu beslenme sistemlerinde ya da restoranlarda projenin bir modelini oluşturmanın mümkün olacağını dile getirdi.

Öğrenci İlayda Toker ise eğitim mutfağında çok çeşitli ürün çıkardıkları için atıklarıyla ilgili projeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

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