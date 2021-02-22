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Muğla'da eşini balyozla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

22.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Muğla'da eşini balyozla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde eşini başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ekibin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli A.T'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

- Olay

İddiaya göre, Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan Feride T. (72) ile eşi A.T. (71) arasında 20 Şubat'ta belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, eline geçirdiği balyozla Feride T'nin başına vurarak kaçmıştı.

Feride T. hayatını kaybederken Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekibi zanlıyı evine 7 kilometre uzaklıktaki dağlık ve ormanlık arazide gözaltına almıştı.

A.T'nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga ederek onu darbettiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürülmüştü.

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Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

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