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Muğla'da esnaftan haraç aldıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

26.10.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da esnaftan haraç aldıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi esnafından haraç aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö, B.Ö.Ö, Ç.I, T.Y. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.T ile M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçedeki bir esnaftan B.Ö. isimli şüphelinin haraç aldığı ve zorla senet imzalatılmaya çalıştığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 24 Ekim’de düzenlenen operasyonla Ç.I, B.Ö, B.Ö.Ö, T.Y, S.B. ve M.T. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin üzerinde mağdurun verdiği 3 bin lira ile "pala" diye tabir edilen bıçak ele geçirilmişti.

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