Muğla'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile imalatının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bayram öncesi il dışından Bodrum İlçesine kaçak etil alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İsthbarat Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torba Mahallesi'nde T.G'nin kullandığı Tır'dan kaçak etil alkolü H.I'nın kullandığı araca yüklerken suçüstü yaptı.

Operasyonda bin 80 litre etil alkol, 2 litre el yapımı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



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