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Muğla'da evin bacasında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.07.2020 00:10 | Son Güncelleme

Muğla'da evin bacasında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bacasında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokağı'nda, Ayhan Atılgan'a ait evin alt kat bacasında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

İtfaiye ekiplerince baca çıkışından ip kullanılarak yakalanan kedi yavrusu bacadan kurtarıldı.

Açlıktan bitkin olduğu gözlenen yavrunun kurtarılması, hem itfaiyeye hem de mahalleliye sevinç yaşattı.

Kurtarma anları, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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