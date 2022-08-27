Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akyarlar Mahallesi'nde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının faillerinin bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.Ç. E.Ç. H.Ç. E.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 12 fişek, 30 avro, 5 bin 370 lira, kol saati, 8 yüzük, 3 çift küpe, 2 kolye, 2 adet bileklik, 2 zincir, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çalınan malzemelerden teşhis edilen altın takılar sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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