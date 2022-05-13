Muğla'da fuhuş operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

Dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye ve Köyceğiz'de belirlenen 10 adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.

Zorla fuhuş yaptırılan 22 kadın kurtarıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında daha önce de 2 zanlının tutuklandığı öğrenildi.

