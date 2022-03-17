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Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

17.03.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Menteşe ve Ula ilçelerinde "fuhuş, fuhşa aracılık, zorlama, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, suça konu dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.O, R.İ, İ.Y. ve H.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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