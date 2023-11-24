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Muğla'da gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

24.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Milas ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'da gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Firuzpaşa Gazipaşa Mahallesi Selobaşı Caddesi'ndeki büfede gasp yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.S, A.C. ve H.K. olduğunu belirledi.

Bodrum'da saklandıklarını tespit edilen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu belirlenen ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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