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Muğla'da "Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" yapıldı

20.08.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" yapıldı

Muğla'da "Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlendi.

Slow Food&Travel Community (Muğla Yavaş Yemek&Seyahat Topluluğu) tarafından düzenlenen, Saburhane Mutfak Atölyesi'nde keşkek yapımı ve ikramıyla başlayan festival, Türkan Tetik Evi'ndeki Cumhuriyet Gelinleri Sergisi ile devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, serginin açılında yaptığı konuşmada, etkinliğin Muğla'nın geçmişteki gelin ve gelinlik kültürünün geleceğe taşınması adına önemli olduğunu söyledi.

Ressam Ayten Taşpınar da Cumhuriyet Gelinleri Sergisi'nin, Cumhuriyet'in ilanında medeni kanun ile nikahları kıyılmış büyüklerin gelinlikleriyle hazırlandığını dile getirdi.

Zeybek gösterisinin ardından Saburhane Meydanı'ndan tarihi Arasta Çarşısı'na davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşe katılan turistler, tarihi Muğla sokaklarını gezerek, bol bol fotoğraf çekti.

Etkinlik kapsamında, protokol üyeleri ve katılımcılar İnsan Hakları Parkı'nda kurulan stantları ziyaret etti.

Ücretsiz keşkek ve zerde ikramında bulunulan festivalde, vatandaşlar esnaf lokantalarında yahni, keşkek, yoğurtlama, pilav ve zerdenin bulunduğu geleneksel düğün yemeklerini tatma fırsatı buldu.

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