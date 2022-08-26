Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.A. (24) ile S.B.Y. (38) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Datça ilçesinde dün, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 lastik botta bulunan 75 düzensiz göçmen kurtarılmış, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz