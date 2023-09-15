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Muğla’da göçmen kaçakçısı 1 şüpheli tutuklandı

15.09.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 yetişkin 4 çocuk toplam 17 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’da göçmen kaçakçısı 1 şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen 35 BCL 514 plakalı kamyonetin Aydın kontrol noktasında durdurulması üzerine araç içerisinde 13 yetişkin 4 çocuk toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada şahsın üzerinde narkotik madde metanfetamin ele geçirildi. Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından kamyonet içerisinde yakalanan 17 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edilirken araç sürücüsü Y.C çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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