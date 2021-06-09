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Muğla'da hafif ticari araç ve kepçe çarpıştı: 4 yaralı

09.06.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hafif ticari araç ve kepçe çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafif ticari araçla kepçenin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Feyzullah Koç (52) yönetimindeki 48 2007 027 plakalı kepçe, Orhaniye Mahallesi'nde karşı istikametten gelen Yusuf Ziya İçyüz'ün kullandığı 34 DE 3364 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda bisikletiyle seyir halindeki İnci Demirel'e (20) çarptı.

Kazada İçyüz ile yanındaki iki kişi ve bisikletli Demirel yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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