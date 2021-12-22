Muğla'da hastanede güvenlik görevlilerine satırla saldıran zanlı tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hastanede güvenlik görevlilerine satırlı ve makaslı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Şüpheliler T.İ. ile E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dalaman Devlet Hastanesi'ndeki güvenlik görevlilerine 20 Aralık'ta satırla saldıran T.İ. ile makasla saldırdığı öne sürülen E.Ö. gözaltına alınmıştı.



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