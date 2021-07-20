Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu, helikopterle havadan denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Muğla-Fethiye kara yolunda denetim gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatili için kente gelen sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Havadan yapılan denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücülere broşür dağıtılan denetimler, kentin farklı noktalarında devam ediyor.



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