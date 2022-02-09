YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da huzur ve güven uygulamasında 20 şüpheli yakalandı

Muğla'da huzur ve güven uygulamasında 20 şüpheli yakalandı

09.02.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da huzur ve güven uygulamasında 20 şüpheli yakalandı

Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince “huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 125 ekip ve 407 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 870 servis aracı, 105 metruk bina, 13 oyun salonu, 234 kahvehane, 187 büfe, 127 park ve bahçe, 225 okul çevresi kontrol edildi.

Denetimlerde 37 sürücüye 19 bin 947 lira ceza uygulandı.

Uygulamada 4 bin 425 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrolMuğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol
Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldıKayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı
Uzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarıUzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
07:55
Öğle
13:26
İkindi
16:20
Akşam
18:46
Yatsı
20:02
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.