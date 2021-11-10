YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

10.11.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor.

Menteşe Belediyesi ekiplerince, Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu ile Kıran, Sarnıç ve Kuyucak mahallelerinde imara aykırı ve mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapıların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisi, Kıran Mahallesi Turnalı mevkisi ve Kuyucak Mahallesi Obrukalan mevkisinde yıkım yapıldı.

Birçok yapının da yıkım işlemleri sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi ekiplerine jandarma ve zabıta ekipleri eşlik etti.

Yıkım çalışmalarına önümüzdeki günlerde devam edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Bodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları başladıBodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları başladı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:33
Öğle
12:55
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:25

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.