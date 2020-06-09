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Muğla'da ipek böceği yetiştiricileri hasada başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Muğla'da ipek böceği yetiştiricileri hasada başladı

Muğla'da, kendilerine dağıtılan ipek böceklerini besleyen üreticiler, koza hasadına başlamanın heyecanını yaşıyor.

Menteşe Belediyesi ve Yerel Tohum Derneğinin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Kafaca ve Bayır mahallerinde 8 aile ipek böceği yetiştiriyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ipek böceği yetiştiriciliğiyle yörede ipek sektörünün yeniden canlanacağını söyledi.

Projenin özellikle kadın üreticilere yönelik olduğunu belirten Gümüş, nisan ayının son haftasında Koza Birlikten 40 bin böcek alan üreticilerin hasada başladıklarını dile getirdi. Gümüş, "Kozalar oluşuyor. Buradan elde edilecek kozalar, alım garantili olarak Koza Birliğe verilecek. Bir aile 100 metrekarelik alandaki ipek böceği yetiştiriciliğiyle yaklaşık 6-7 bin lira kazanç elde ediyor olacak." diye konuştu.

Üreticilerden Gülşen Çoban da üretime katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Durana Yurtsever de 1986'da ipek böceği yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Onların yaprak yemesi çok hoşuma gidiyordu. Bu sene yeniden denedik. Bu işle uğraşmak hoşuma gidiyor." dedi.

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