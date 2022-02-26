Muğla'da iş kazasında ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Ortaca ilçesinde yanan alanlarda çalışma yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren orman işçisi için görev yaptığı Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Hayati Ercedoğan'ın cenazesi Dalaman Devlet Hastanesi morgundan alınarak Orman Muhafaza memurlarının omzunda arazöz şoförü olarak görev yaptığı Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne getirildi.

Törene, Ercedoğan’ın yakınları, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Şube müdürleri ile Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye başkanı Kamil Ceylan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve mesai arkadaşları katıldı.

Evli, iki çocuk sahibi Ercedoğan’ın cenazesi Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Helallik alındıktan sonra Zeytinalanı Mahallesi Çayan Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

Ortaca Çaylı Mahallesi'ndeki yanan bölgelerde yapılan çalışma sırasında dağlık ve kayalık alanda dengesini kaybederek düşen Hayati Ercedoğan, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopter ile bölgeden ağır yaralı olarak alınarak hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

