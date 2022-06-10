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Muğla'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

10.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçede bir işletmenin kasasından para çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, işletmenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip zanlıyı tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, yapılan üç günlük çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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