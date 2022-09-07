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Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

07.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinden para ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden para, elektronik eşya ile motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlık şüphelisinin Yaşar G.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Hırsız Muğla Marmaris motosiklet

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