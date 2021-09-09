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Muğla'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

09.09.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki iş yerinin deposunda kaynak yapılırken yangın çıktı.

Ormanlık alana yakın noktada bulunan depodaki yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

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