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Muğla'da kaçak iskeleler yıkılıyor

08.06.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kaçak iskeleler yıkılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, sahilde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Milas Belediyesi koordinesinde, bölgedeki kaçak iskeleler belirlendi.

Kazıklı Mahallesi'nde kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 15 iskelenin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri koordinasyonunda Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda iskelelerin yıkımı yapıldı.

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